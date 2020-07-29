Коронавирус мог перейти к человеку еще в 2012 году

Исследователи опираются на магистерскую работу Ли Сюя из Медицинского университета Кунь Мина, которую они перевели с китайского на английский язык.

Ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон, - участники независимого проекта Bioscience Resource Project, созданного для агрегации научной информации, опубликовали исследование, согласно которому похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году, в связи с неизвестной болезнью шести шахтеров, трое из которых умерли, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Исследователи опираются на магистерскую работу Ли Сюя из Медицинского университета Кунь Мина, которую они перевели с китайского на английский язык.

Эта диссертация описывает шесть случаев развития пневмонии неизвестного происхождения. Все симптомы совпадают с COVID-19 - сухой кашель, дыхательная недостаточность, ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром), повышенное тромбообразование и т. д. Работа содержит следующие выводы:

В Институте зоологии Кунь Мин мы подтвердили, что шесть пациентов подверглись воздействию вируса китайской рыжей подковообразной летучей мыши, - говорится в диссертации.

Опираясь на факты, представленные в магистерской диссертации, Лэтэм и Эллисон сделали некоторые выводы.

Во-первых, мы предполагаем, что в организмах шахтеров RaTG13 (самый генетический близкий к новому коронавирусу образец, найденный к настоящему времени) или очень похожий вирус превратился в SARS-CoV-2, необычно патогенный коронавирус, высоко адаптированный для человека. Во-вторых, лаборатория Ши (Ши Чженли - сотрудник Института вирусологии Уханя) использовала медицинские образцы, взятые у шахтеров. Именно этот адаптированный к человеку вирус, теперь известный как SARS-CoV-2, сбежал из Уханьской лаборатории в 2019 году, - отметили ученые.

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