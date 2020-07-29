В Беларуси заявили о задержании боевиков ЧВК "Вагнер"

В отношении задержанных Следственным комитетом проводится проверка.

В ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. Об этом пишет БЕЛТА, передает zakon.kz.

По информации издания, на территорию страны прибыло более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района, - говорится в материале БЕЛТА.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания.

По данным журналистов, они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. В отношении задержанных Следственным комитетом проводится проверка.

Новость о задержании изданию Газета.ru прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он назвал произошедшее "провокацией со стороны тех, кто хочет ухудшить отношении России и Ьеларуси".

Также Затулин подчеркнул необходимость установления точной причины задержания этих людей и выяснить цель их приезда в Беларусь. Депутат призвал дождаться официального заявления Лукашенко по этой ситуации, однако уточнил, что последние заявления Лукашенко о "российском вмешательстве в выборе" - это повод задуматься о его вменяемости.

Лукашенко наговорил достаточно, чтобы в России всерьез задумались о его невменяемости. Разглагольствуя о вмешательстве России в выборы, он рубит сук, на котором сидит, - заключил собеседник издания.

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