Мама Томирис Байсафы поблагодарила Токаева за помощь

Кроме того, она выразила благодарность администрации президента Российской Федерации и председателю Следственного Комитета РФ Бастрыкину А.И.

Жанна Ахметова, мама погибшей Томирис Байсафа, обратилась к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву со словами благодарности, сообщает zakon.kz.

В своем Instagram она написала, что сегодня случилось то, над чем она работала и думала все последние 2,5 года. Арестовали Муртуза Меджидова по статье "Убийство".

Я бы хотела поблагодарить Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева! Выразить также благодарность Администрации Президента Российской Федерации, лично Председателю Следственного Комитета РФ Бастрыкину А.И.! Спасибо Вам огромное человеческое и материнское! Я не желаю никому крови, не хочу, чтобы люди сидели в тюрьмах, но и быть на месте матери дочери самоубийцы я тоже быть не согласна. Я вела и верила в это дело ради чести моих детей, возможно уже никто в это дело не верил..... В этом мире за все нужно держать ответ, нести ответственность и не сдаваться, если веришь в свое правое дело. Наш Президент показал мне, что не все в этом мире покупается, что безнаказанно можно уйти от ответственности! То что Первое лицо государства так реагирует на просьбы простых людей заслуживает огромного уважения! Спасибо Вам, Президент! - пишет Жанна Ахметова.

13 апреля 2018 года студентка четвертого курса кафедры международных экономических отношений МГИМО Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа вуза. Врачи провели несколько операций, однако спустя три недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье "Доведение до самоубийства".

Родители погибшей девушки выразили несогласие с выводами следствия, которое, по их словам, склоняется к версии, что Томирис Байсафа могла совершить суицид. Мать девушки обратилась в Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, после чего делу о гибели студентки был придан особый статус.

Сегодня, 29 июля 2020 года, появилась новая информация о том, что сын экс-главы правительства Дагестана Муртузал Меджидов был задержан по этому делу в Москве.

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