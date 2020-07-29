США выводят из Германии 11, 9 тысяч военнослужащих

Об этом сообщил американский министр обороны Марк Эспер.

США вернут домой более 6 тысяч из 11,9 тысячи американских военных, которых выводят из Германии, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил американский министр обороны Марк Эспер, передает ТАСС.

Согласно действующему плану Европейского командования ВС США, из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих, … около 6,4 тыс. будут возвращены домой, — отметил шеф Пентагона.

По его словам, в Италию и Бельгию отправят около 5,6 тыс. военнослужащих.

В июне президент США Дональд Трамп подтвердил намерение сократить численность американских военных в Германии на 9,5 тыс. — до 25 тыс. человек, объяснив это тем, что Берлин не выполнил обязательств по финансированию НАТО.

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