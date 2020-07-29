США выводят из Германии 11, 9 тысяч военнослужащих
Об этом сообщил американский министр обороны Марк Эспер.
Фото : WOKV.com29 июля 2020, 20:48
США вернут домой более 6 тысяч из 11,9 тысячи американских военных, которых выводят из Германии, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщил американский министр обороны Марк Эспер, передает ТАСС.
Согласно действующему плану Европейского командования ВС США, из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих, … около 6,4 тыс. будут возвращены домой, — отметил шеф Пентагона.
По его словам, в Италию и Бельгию отправят около 5,6 тыс. военнослужащих.
В июне президент США Дональд Трамп подтвердил намерение сократить численность американских военных в Германии на 9,5 тыс. — до 25 тыс. человек, объяснив это тем, что Берлин не выполнил обязательств по финансированию НАТО.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5034103-3bb97da164080581655589855f94baa9
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...