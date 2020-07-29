МВК рассмотрела поручение Президента по продлению карантина

Минздраву поручено утвердить санитарные требования до 5 августа.

Сегодня, 29 июля на заседании Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова было всесторонне рассмотрено поручение Главы государства по продлению карантинных мер на две недели, эпидемиологическая ситуация в регионах, а также факты нарушения карантинного режима, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

В связи с продлением карантинного режима акиматам регионов поручено провести заблаговременную работу с субъектами бизнеса по возобновлению их деятельности после завершения карантинных мер.

Министерству здравоохранения до 5 августа текущего года поручено утвердить и опубликовать Санитарные требования по вводимым объектам.

В целях повышения эффективности принимаемых мер Межведомственной комиссией утверждена зона ответственности государственных органов и должностных лиц за соблюдение санитарных требований на местах.

Акты обследования по возобновлению субъектов бизнеса будут лично приниматься руководством акиматов регионов, городов, районов, территориальными санитарными службами, представителями общественности и НПП "Атамекен".

Также были заслушана деятельность акимата Павлодарской области, где фиксируется наибольший уровень летальности от пневмонии, а также акимата Восточно-Казахстанской области в связи с приростом заболеваемости COVID-19.

Министерством внутренних дело было доложено о проведении 11 тысяч рейдов по стране, по итогам которых выявлено 4600 нарушений санитарного режима. Вице-премьером было поручено усилить работу в данном направлении акиматам Костанайской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

По итогам совещания Ералы Тугжанов дал ряд других конкретных поручений.

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