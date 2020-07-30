В США поезд сошел с рельсов и загорелся

Из-за этого обрушился мост.

В городе Темпе 29 июля в американском штате Аризона сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, сообщает zakon.kz.

Поезд принадлежит компании Union Pacific, владеющей самой большой сетью железных дорог в США).

Видео: ABC15 Arizona

На кадрах виден пылающий на мосту состав. Над ним поднимается облако черного дыма. Мост из-за пожара частично провалился в воду. Сообщается, что тяжело пострадавших в результате инцидента нет: известно лишь об одном человеке, получившем медицинскую помощь из-за отравления дымом.

Начальник полиции города Сильвия Мойр призвала жителей держаться подальше от места происшествия. Очевидцы описывают происходящее как "сцену из ада".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!