В США поезд сошел с рельсов и загорелся
Из-за этого обрушился мост.
Фото : twitter.com/RealtorJairo30 июля 2020, 00:07
В городе Темпе 29 июля в американском штате Аризона сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, сообщает zakon.kz.
Поезд принадлежит компании Union Pacific, владеющей самой большой сетью железных дорог в США).
Видео: ABC15 Arizona
На кадрах виден пылающий на мосту состав. Над ним поднимается облако черного дыма. Мост из-за пожара частично провалился в воду. Сообщается, что тяжело пострадавших в результате инцидента нет: известно лишь об одном человеке, получившем медицинскую помощь из-за отравления дымом.
Начальник полиции города Сильвия Мойр призвала жителей держаться подальше от места происшествия. Очевидцы описывают происходящее как "сцену из ада".
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