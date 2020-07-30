Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов поблагодарил российских врачей

Врач астраханской делегации, которая в течение двух недель работала в опасной зоне областного кардиологического центра, рассказала, что атырауские врачи являются настоящими профессионалами своего дела.

Сегодня, аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов принял и поблагодарил российских врачей, задействованных в борьбе с пандемией, сообщает zakon.kz.

В сложившейся, непростой эпидемиологической ситуации, был организован приезд российских врачей в Атырау. Это была своевременная помощь. Сегодня количество пациентов уменьшается. Динамика выздоровления от коронавирусной инфекции в Атырау также высока. Первоначально, в области возник острый дефицит врачей. Сейчас медицинская сфера пополнилась молодыми кадрами, и проблема тем самым решается, - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов, отметив, что в регионе формируется запас лекарственных средств и необходимого оборудования.

Врач станции скорой помощи из астраханской делегации Анна Чепель, которая в течение двух недель работала в опасной зоне областного кардиологического центра, рассказала, что атырауские врачи являются настоящими профессионалами своего дела.

Наши коллеги из Атырау действительно работают круглосуточно, и в буквальном смысле живут на работе. Это очень большой труд. Мы стали свидетелями этого, во время нашего непосредственного участия в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Препараты, используемые казахстанской стороной, полностью соответствуют нашему протоколу лечения, - сказала Анна Чепель.

Власов Владимир, возглавлявший московскую делегацию, был направлен в Атыраускую областную больницу №2. Российский врач рассказал, что нынешнюю ситуацию в Атырау пережила Россия в марте и апреле.

Главное, чтобы организационная работа в больницах была на высоком уровне. Кадровые вопросы также решаются. Врачи, которые заболели, также вновь вступают в ряды. Мы в свою очередь, многому научились у наших коллег. Следует отметить, что атырауские врачи прилагают все усилия, чтобы спасти жизни, рискуя порой своей собственной жизнью и семьями, - сказал он.

​Напомним, что в середине июля врачи из Москвы и Астрахани Российской Федерации, прибыли в Атыраускую область для оказания медицинской помощи.

"В течение двух недель, в опасных зонах занимались лечением пациентов инфекционных и провизорных стационаров в Атырау, 11 врачей, среди которых анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, врачи общей практики и педиатры. Отметим, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Атырауской области стабилизируется. В связи с этим, количество карантинных мест в Атырау сократилось на 90%, также снизилось и количество койко- мест в провизорных стационарах. С августа в медицинских центрах Атырау начнется плановое лечение", - говорится в сообщении службы коммуникаций по Атырауской области.

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