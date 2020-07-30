Ученые оживили глубоководных микробов возрастом 100 миллионов лет

Как предположили ученые, микробам удалось столько прожить благодаря ранней эволюции.

Ученые провели первый успешный эксперимент по "оживлению" бактерий с морского дна возрастом более 100 млн лет, сообщает zakon.kz.

Как передает Science, микроорганизмы нашли в толще океанических отложений к востоку от Австралии на глубине порядка 5,7 тысячи метров. В поднятых образцах находилась почти 1 тысяча бактерий на один кубический сантиметр морского грунта.

Как предположили ученые, микробам удалось прожить больше ста миллионов лет благодаря ранней эволюции. Раньше им было особо нечем питаться, поэтому они научились выживать в условиях экономии энергии и ограниченного питания.

Процент выживших микробов удивил ученых. Они обнаружили, что 99,1% микроорганизмов начали функционировать после получения питательных веществ и среды вокруг. Исследователи не заметили никаких аномалий в их поведении — они живут точно так же, как делали это миллионы лет назад.

Таким образом, говорят ученые, даже самые обычные бактерии демонстрируют удивительную способность к выживанию при отсутствии пищи. Но как именно им удается оставаться живыми в экстремальных условиях миллионы лет, остается загадкой. Возможно, они умеют замедлять все жизненные процессы и делиться очень медленно или не делиться вовсе.

Исследователи впервые обнаружили настолько древние микроорганизмы, которых удалось вернуть к жизни. Предыдущий рекорд — 15 миллионов лет — зафиксировали в 2019 году.

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