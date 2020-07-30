Составлен рейтинг самых дорогих брендов мира

В рейтинге лидируют американские технологические гиганты.

Журнал Forbes представил свой рейтинг самых дорогих брендов мира, сообщает zakon.kz.

В первой сотне лидерство с большим отрывом снова заняла компания Apple - $241,2 млрд. о оценке аналитиков, стоимость "яблочной" корпорации увеличилась на 17% — до $241,2 млрд. На втором месте Google - $207,5 млрд.

Третью строчку рейтинга заняла компания Microsoft с оценкой на уровне $162.9 млрд и ростом 30%.

Наибольший рост в пятерке лидеров продемонстрировала компания Amazon, ее бренд подорожал на 40% до уровня $135.4 млрд.

И замыкает пятерку лидеров компания Facebook. Стоимость её бренда снизилась на 21% до уровня $70.3 млрд.

В десятку самых дорогих брендов также попала компания Samsung, она расположилась на восьмом месте с оценкой в $50.4 млрд, стоимость бренда Samsung снизилась на 5%.

Среди быстрорастущих компаний была отмечена компания Netflix, стоимость бренда которой поднялась с 38 позиции в прошлом году до 26 места в текущем.

Топ-10 выглядит так:

Apple — $241,2 млрд (+17%)

Google — $207,5 млрд (+24%)

Microsoft — $162,9 млрд (+30%)

Amazon — $135,4 млрд (+40%)

Facebook — $70,3 млрд (-21%)

Coca-Cola — $64,4 млрд (+9%)

Disney — $61,3 млрд (+18%)

Samsung — $50,4 млрд (-5%)

Louis Vuitton — $47,2 млрд (+20%)

McDonald's — $46,1 млрд (+5%)

Автопроизводители дорогих и престижных Mercedes-Benz, BMW и Nissan в нынешнем списке опять не попали даже в первую десятку. Mercedes-Benz опустился с 17-го на 23-е место, BMW - с 21-го на 27-е, а Nissan, ранее занимавший 81-е место, покинул рейтинг.

Отмечены самые быстрорастущие компании: Visa поднялась с 25-го на 18-е место, Adidas - с 61-го на 51-е, Netflix - с 38-го на 26-е, Chanel - с 79-го на 52-е, Cartier - с 64-го на 56-е.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!