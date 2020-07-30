В Актау мужчина увел девочку, но их заметил прохожий
На место происшествия незамедлительно выехала наряд полиции.
Фото : Gympie Times30 июля 2020, 02:01
В Актау задержали мужчину, подозреваемого в попытке надругаться над ребенком, сообщает zakon.kz.
Инцидент произошел 29 июля, около часу дня, передает инАктау.
29 июля текущего года примерно в 13:00 часов в Управление полиции города Актау поступило сообщение о том, что некий мужчина азиатской внешности, находясь на детской площадке, забрал малолетнего ребенка. Далее мужчина завел его в подъезд дома и попытался совершить над ним развратные действия. На место происшествия незамедлительно выехала наряд полиции. В ходе проведения следственных мероприятий подозреваемый был задержан, - сообщили в пресс-службе ДП МО.
Уводившего девочку мужчину заметили соседи. Один из них догнал мужчину и задержал до приезда наряда полиции.
По информации пресс-службы Департамента полиции на мужчину было заведено дело по статье 124 части 1 УК РК. (совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней).
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