30 июля в РК местами ожидаются шквал, град и усиление ветра

Лишь на западе и юге страны сохранится погода без осадков.

Атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана – пройдут дожди с грозами, на востоке местами сильные дожди, сообщает zakon.kz.

Лишь на западе и юге страны сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, шквал, возможен град, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с, днем в Северо-Казахстанской области местами с порывами 25 м/с.

Ночью и утром в Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами – туман.

Днем в Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Мангистауской области местами возможен град.

Днем в Атырауской, на юге Западно-Казахстанской областях сохранится сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, на большей части Актюбинской, Туркестанской, местами в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Алматинской областях

сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 26°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 22°, облачно.

Прогноз погоды на 30 июля.

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