Средство для защиты урожая без опрыскивания химикатами придумали в РФ

За последние пять лет популяция пчел, в том числе домашних, сократилась в сельскохозяйственных регионах почти вполовину из-за бесконтрольного применения пестицидов.

Уникальное средство защиты сельскохозяйственных растений от патогенов разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ), сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам авторов, новый препарат позволит отказаться от дорогостоящего и неэкологичного опрыскивания пестицидами. Результаты исследования представлены в журнале International Journal of Biological Macromolecules.

Традиционные методы защиты посевов, как объяснили специалисты, предполагают обработку зерна, почвы и самих растений химикатами несколько раз за сезон. В отличие от этого, созданное в СФУ средство однократно помещается в почву перед посадкой, работая при этом весь вегетативный период.

Эффект достигается благодаря особому полимеру, разработанному лабораторией новых биоматериалов СФУ под руководством доктора биологических наук Татьяны Воловой. Этот материал деградирует в почве с заданной скоростью, освобождая действующее вещество постепенно, что гарантирует оптимальный режим защиты растений.

Наш биоразлагаемый полимер совершенно безвреден для почвы. Для того чтобы обеспечить необходимые массу и время разложения, мы подобрали экологичные, дешевые и химически нейтральные добавки: глину, торф и березовые опилки. Добавки позволяют выпускать препарат в удобной форме таблеток или гранул, которые надо просто поместить в землю при посадке, – рассказала Татьяна Волова.

Как подчеркнули ученые, высвобождение действующего вещества идет в мини-дозах, благодаря чему токсины, которые отпугивают и убивают патогенные грибы и сорняки, не попадают на плоды и зеленые части растения.

У традиционных способов обработки посевов есть очевидные недостатки. Распыляемые несколько раз за лето химикаты смываются дождями и разносятся ветром, что опасно для среды: за последние пять лет популяция пчел, в том числе домашних, сократилась в сельскохозяйственных регионах почти вполовину из-за бесконтрольного применения пестицидов. Кроме того, многократное использование сельхозтехники повышает стоимость продукции. Наше средство лишено этих недостатков, – отметил соавтор исследования, научный сотрудник лаборатории биотехнологии новых материалов СФУ Евгений Киселев.

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