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Средство для защиты урожая без опрыскивания химикатами придумали в РФ

За последние пять лет популяция пчел, в том числе домашних, сократилась в сельскохозяйственных регионах почти вполовину из-за бесконтрольного применения пестицидов.

Фото : wp.com30 июля 2020, 06:40

Уникальное средство защиты сельскохозяйственных растений от патогенов разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ), сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам авторов, новый препарат позволит отказаться от дорогостоящего и неэкологичного опрыскивания пестицидами. Результаты исследования представлены в журнале International Journal of Biological Macromolecules.

Традиционные методы защиты посевов, как объяснили специалисты, предполагают обработку зерна, почвы и самих растений химикатами несколько раз за сезон. В отличие от этого, созданное в СФУ средство однократно помещается в почву перед посадкой, работая при этом весь вегетативный период.

Эффект достигается благодаря особому полимеру, разработанному лабораторией новых биоматериалов СФУ под руководством доктора биологических наук Татьяны Воловой. Этот материал деградирует в почве с заданной скоростью, освобождая действующее вещество постепенно, что гарантирует оптимальный режим защиты растений.

Наш биоразлагаемый полимер совершенно безвреден для почвы. Для того чтобы обеспечить необходимые массу и время разложения, мы подобрали экологичные, дешевые и химически нейтральные добавки: глину, торф и березовые опилки. Добавки позволяют выпускать препарат в удобной форме таблеток или гранул, которые надо просто поместить в землю при посадке, – рассказала Татьяна Волова.

Как подчеркнули ученые, высвобождение действующего вещества идет в мини-дозах, благодаря чему токсины, которые отпугивают и убивают патогенные грибы и сорняки, не попадают на плоды и зеленые части растения.

У традиционных способов обработки посевов есть очевидные недостатки. Распыляемые несколько раз за лето химикаты смываются дождями и разносятся ветром, что опасно для среды: за последние пять лет популяция пчел, в том числе домашних, сократилась в сельскохозяйственных регионах почти вполовину из-за бесконтрольного применения пестицидов. Кроме того, многократное использование сельхозтехники повышает стоимость продукции. Наше средство лишено этих недостатков, – отметил соавтор исследования, научный сотрудник лаборатории биотехнологии новых материалов СФУ Евгений Киселев.


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