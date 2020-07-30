В третий раз заболел коронавирусом житель Украины

По словам местных чиновников, даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает от повторного заболевания.

Фото : mordovmedia

Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения госадминистрации региона Владимир Богайчук. Есть больной, заболел уже третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания, — цитирует чиновника местное издание "Тернополяне". По данным Минздрава Украины, в стране зафиксировали 67 597 случаев COVID-19, скончались 1650 человек, выздоровели 37 394.

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