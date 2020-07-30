Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В третий раз заболел коронавирусом житель Украины

По словам местных чиновников, даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает от повторного заболевания.

Фото : mordovmedia30 июля 2020, 06:48

Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения госадминистрации региона Владимир Богайчук.

Есть больной, заболел уже третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания, — цитирует чиновника местное издание "Тернополяне".

По данным Минздрава Украины, в стране зафиксировали 67 597 случаев COVID-19, скончались 1650 человек, выздоровели 37 394.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты