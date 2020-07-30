В Туркменистане просят маскировать могилы умерших, чтобы их не разглядели со спутников

Запрещено ходить на похороны, ставить на могилах надгробные камни или другие опознавательные знаки.

В Туркменистане до сих пор отрицают наличие коронавируса, несмотря на то, что больницы переполнены, а смертность растет, сообщает zakon.kz со ссылкой на НовостиТаджикистана.

Новые требования властей совпали с недавней публикацией издания "АССА", которое, ссылаясь на карты со спутников, сообщило об увеличении могил в городе Балканабад. Журналисты выяснили, что за два года – с 31 мая 2018 года по 25 марта 2020 года – в городе умерли 524 человека, при этом почти за месяц – с 25 марта по 16 апреля этого года – на кладбище появилось еще 317 могил.

Как сообщает туркменское издание, в Лебапской области количество могил на кладбищах выросло в 15 раз по сравнению с прошлым годом. Власти при этом требуют от населения хоронить родственников так, чтобы могилы были плоскими и их не было видно со спутников. Кроме того, запрещено ходить на похороны, ставить на могилах надгробные камни или другие опознавательные знаки.

Журналисты также указывают на нехватку аппаратов ИВЛ в больницах, где лечат больных с коронавирусом. Так, в созданной в одном из офисных зданий карантинной зоне только четыре аппарата на сотни больных. Аппараты ИВЛ недоступны для больных и в инфекционной больнице в пригороде столицы: там в день за использование аппарата ИВЛ врачи просят с родных больного почти 56 долларов.

"Без денег тяжелые больные обречены, потому что кислорода на всех не хватает. За считанное количество аппаратов идет самый настоящий аукцион – чья сумма выше, тот и получит возможность дышать кислородом", – пишет Turkmen.news.

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