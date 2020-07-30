Эксперт объяснил, почему нельзя болтать лишнее рядом со смартфонами

Он отмечает, что любое устройство с микрофоном априори может записывать окружающие звуки, будь то телефон или умная колонка.

Конфиденциальность записей обеспечивается компаниями-разработчиками голосовых ассистентов. Но если на устройство пользователя попадет вредоносное программное обеспечение, то нельзя исключать, что оно сможет вести запись и отправлять ее на сторонние серверы "хакеров", сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал агентству "Прайм" консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Александр Рогозин.

В результате это может привести к тому, что злоумышленникам удастся получить любую информацию, начиная с каких-либо паролей и заканчивая содержимым переговоров на деловых встречах. Все зависит от пользователя и злоумышленника, - рассуждает эксперт.

Он отмечает, что любое устройство с микрофоном априори может записывать окружающие звуки, будь то телефон или умная колонка. Как правило, на них установлен голосовой ассистент, который ведет запись речи и отправляет ее на сервер для распознавания. При распознавании голосовых запросов или команд запись может сохраняться на сервере и использоваться, например, для контекстной рекламы.

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