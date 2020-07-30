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В Китае за сутки выявили 126 случаев коронавируса

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 84 165 случаев коронавирусной инфекции.

Фото : novayagazeta30 июля 2020, 07:41

Китай за минувшие сутки выявил 126 случаев коронавируса, 21 из которых являются бессимптомными носителями КВИ, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Из больниц выписали 13 пациентов, - следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 105 новых случаев 102 - локальные (96 - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, пять - в провинции Ляонин и один - в провинции Пекине), остальные три - ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 84 165 случаев коронавирусной инфекции, 78 957 человек выздоровели, 574 пациента с COVID-19 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 2 059, выздоровел 1 981 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлен 21 такой случай, из них один – ввозной, остальные 20 – локальные, из карантина выпустили 12 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 280 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.


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