В Китае за сутки выявили 126 случаев коронавируса

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 84 165 случаев коронавирусной инфекции.

Китай за минувшие сутки выявил 126 случаев коронавируса, 21 из которых являются бессимптомными носителями КВИ, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Из больниц выписали 13 пациентов, - следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 105 новых случаев 102 - локальные (96 - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, пять - в провинции Ляонин и один - в провинции Пекине), остальные три - ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 84 165 случаев коронавирусной инфекции, 78 957 человек выздоровели, 574 пациента с COVID-19 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 2 059, выздоровел 1 981 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлен 21 такой случай, из них один – ввозной, остальные 20 – локальные, из карантина выпустили 12 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 280 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

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