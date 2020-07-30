FIFA озвучила сумму денежной компенсации Казахстану за убытки из-за COVID-19

Бюро исполкома ФИФА одобрило суммарную выплату в размере 1,5 миллиарда долларов.

Международная федерация футбола (ФИФА) решила выделить финансовую помощь национальным федерациям, которые понесли потери из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бюро исполкома ФИФА одобрило суммарную выплату в размере 1,5 миллиарда долларов. Казахстан, как и еще 210 федераций, получит денежную компенсацию в размере 1 миллиона долларов и еще 500 тысяч долларов — на женский футбол.

Также федерациям, которым выделенной суммы будет недостаточно для устранений последствий, предоставят возможность взять кредит на сумму до 5 миллионов долларов. Средства на счета национальных федераций будут зачислены до января.

Напомним, Казахстанская Премьер-Лига пока приостановлена из-за пандемии. Ожидается, что матчи возобновятся 3 августа.





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