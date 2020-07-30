Тысячи голодных обезьян в Таиланде громят магазины и нападают на людей
Раньше макак подкармливали туристы.
Фото : Facebook30 июля 2020, 08:48
В Таиланде полчища голодных обезьян оккупировали город Лопбури, владельцы магазинов и частнрых домов не знают, как бороться с макаками, которые нападают и грабят людей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Белта.
В городе живет 70 тыс. человек, а обезьян развелось до 8,8 тысяч, пишет New York Times.
Раньше макак подкармливали туристы. Но в связи с пандемией коронавируса приезжих в городе нет. Обезьяны голодные. Они громят витрины, выпрашивают и воруют продукты у людей, нападают на прохожих.
Обезьяны устроили налет на автомобиль с продуктами. Полицейские в этой ситуации не смогли ничего сделать.
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