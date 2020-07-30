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Умер президент Союза архитекторов и автор монумента Байтерек

Рустембеков Акмурза - заслуженный деятель Республики Казахстан, почетный архитектор Казахстана.

Фото : Алматыгенплан30 июля 2020, 09:02

⁣⁣⁣29 июля в городе Алматы скоропостижно ушел из жизни президент Союза архитекторов Казахстана Рустембеков Акмурза Исаевич, сообщает zakon.kz. ⠀

Рустембеков Акмурза - заслуженный деятель Республики Казахстан, почетный архитектор Казахстана, член-корреспондент Международной Академии архитектуры стран Востока, почетный профессор Казахской Головной Архитектурно-строительной Академии, почетный член Союза архитекторов России, член союза дизайнеров Казахстана.⠀

За объект "Астана-Байтерек" стал обладателем Гран-при и Золотой медали на Х-ом Международном конкурсе Международной Ассоциации Союзов архитекторов (МАСА) стран СНГ за лучшую постройку за 2002 г.; Серебряной медали Всемирного Триеннале архитектуры в г.София в 2003 г.; Гран-при и Золотой медали Союза архитекторов Кыргызской Республики на Фестивале архитектуры в г.Бишкек в 2003г.⠀

Награжден Медалью Союза архитекторов России "За преданность Содружеству зодчих" в 2004 г.⠀

Коллектив Научно-исследовательского института "Алматыгенплан" выражает самые глубокие соболезнования родным и близким Акмурзы Исаевича. Он навсегда останется образцом трудолюбия, настойчивости и профессионализма, - говорится в сообщении института "Алматыгенплан".⠀


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