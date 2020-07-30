70 проектов по обеспечению сел питьевой водой реализуется в Акмолинской области

На реализацию данных проектов выделено 12,6 млрд тенге.

Обеспечение качественной питьевой водой жителей населенных пунктов в РК входит в десятку глобальных вызовов для современного развития страны и является одним из важных этапов индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. Благодаря проводимой государственной политике, ежегодно сотни сел в регионах получают доступ к централизованному водоснабжению. Но тем не менее жители некоторых сельских населенных пунктов до сих пор вынуждены пользоваться привозной или колодезной водой. О том насколько актуальны вопросы обеспечения сел Акмолинской области чистой водой, и что делается в сфере водоснабжения в беседе с журналистом zakon.kz рассказал руководитель Управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Иван Юрченко.

- Насколько актуальны для Акмолинской области вопросы обеспечения чистой водой сельских населенных пунктов?

- В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева до 2023 года включительно необходимо 100% обеспечить качественным водоснабжением все населенные пункты.

На сегодняшний день в Акмолинской области из 605 населенных пунктов централизованным водоснабжением обеспечены 373 населенных пункта или 61,7%, децентрализованным – 213 или 35,2%. Привозной водой пользуются жители 19 населенных пунктов или 3,1%. Обеспеченность населения области централизованным водоснабжением составляет 76,9%.

- Сколько денег было выделено в 2019 и 2020 годах на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в регионе?

- В 2019 году на реализацию 48 проектов по водоснабжению и водоотведению в 40 населенных пунктах выделено 16,7 млрд тенге: из республиканского бюджета – 14,6, а из областного бюджета – 2,1. Все выделенные средства освоены, завершено строительство 10 объектов, 38 проектов – переходящие на 2020 год.

В этом году на реализацию 70 проектов, выделено 12,6 млрд тенге. Деньги выделены по программам "Нұрлы жер", развитие окраин городов, "Ауыл-ел бесігі", "Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы". Освоение средств осуществляется в соответствии с планом финансирования.

- По каким критериям реализуются проекты по водоснабжению сел, и какие районы области в приоритете?

- На сегодняшний день приоритетными являются населенные пункты, входящие в пригородную зону города Нур-Султан. В сфере строительства и реконструкции систем водоснабжения в Аршалынском районе реализуется 1 проект, в Целиноградском – 9, в Шортандинском – 1.

В целях реализации программы "Нұрлы жер" Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК рекомендовано в населенных пунктах с численностью более 200 человек производить работы по строительству систем водоснабжения, а в сельских населенных пунктах (СНП) с численностью менее 200 человек – устанавливать комбинированные блок-модули (КБМ) очистки воды, соответствующие санитарным нормам качества.

- Сколько процентов СНП в регионе получили доступ к централизованному водоснабжению к июлю 2020 года?

- Плановый показатель по доступу к централизованному водоснабжению сельских населенных пунктов на 2020 год составляет 60,7%.

Однако этот показатель уже достигнут по итогам 2019 года за счет реализации трех проектов с переводом из разряда децентрализованных в централизованные в селах Сепе, Бирсуат, Костомар. Таким образом, в 2020 году в области будет достигнут больший показатель - 61,7%. То есть 364 из 590 сельских населенных пунктов будут иметь доступ к централизованному водоснабжению.

- Что вообще запланировано в данном направлении на текущий год, сколько денег на это выделено и какие ожидаются результаты?

- В настоящий момент в целях обеспечения населения области качественной питьевой водой в рамках Государственной программы "Нұрлы жер" реализуется 15 проектов, ведется разработка ПСД 28-ми проектов.

По программе "Нурлы жол" реализуется 1 проект – "Сопка-305", стоимостью 5,6 млрд тенге. В рамках "Ауыл ел бесігі" - 2 проекта стоимостью 1,0 млрд тенге.

В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы в текущем году реализуется 28 проектов на сумму 1,8 млрд тенге. Создано 166 рабочих мест.

На реализацию 7 проектов водоснабжения и водоотведения, предусмотренных Планом развития Щучинско-Боровской курортной зоны, в 2020 году выделено 3,7 млрд тенге.

Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства реализуется Дорожная карта по развитию систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Акмолинской области на 2020-2023 годы. Согласно документу, к 2023 году в 118 селах необходимо построить сети водоснабжения, а в 60 – установить КБМ.

Подготовил Владимир Демидов

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