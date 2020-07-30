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Назван срок гибели коронавируса в воде

Кипячение воды приводит к полному уничтожению вируса.

Фото : Pixabay30 июля 2020, 09:17

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, 99,9% в течение 72 часов, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В центре "Вектор" Роспотребнадзора были проведены исследования по определению жизнеспособности нового коронавируса в образцах воды, пояснили в Роспотребнадзоре.

Было показано, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохраняться. При этом время инактивации нового коронавируса напрямую зависит от температуры воды. В воде комнатной температуры 90% вирионов коронавируса погибали в течение 24 часов, и 99,9% - в течение 72 часов, - говорится в сообщении.

При это кипячение воды приводит к полному уничтожению вируса, а в хлорированной воде вирус теряет свою жизнеспособность.


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