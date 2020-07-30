Заключенные спасли полицейского в тюрьме США

У офицера полиции случился сердечный приступ.

Заключенные Терри Лавлесс, Уолтер Уайтхед и Митчелл Смоллс объединили усилия и спасли жизнь офицеру полиции Уоррену Хоббсу, который потерял сознание в тюрьме американского штата Джорджия, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Заключенные, сидевшие в своих камерах, заметили, как офицер упал на стол. Они начали колотить в стены и решетку, а также звать на помощь. Их крики ненадолго вывела из бессознательного состояния офицера, и он смог нажать кнопку, чтобы открыть камеры.

Мужчины вызвали помощь по радио и позвонили в службу 911. Офицер Хоббс был срочно доставлен в больницу 10 июля с сердечным приступом. Позже его выписали и отправили домой.

В качестве благодарности за смелые действия заключенных, главный помощник Лу Солис организовал для заключенных вечеринку с пиццей.

Я очень ценю то, что эти заключенные сделали для меня. Это напоминание о том, чтобы всегда относиться ко всем хорошо, - сказал спасенный Уоррен Хоббс.

Сотрудница отдела общественной информации Управления шерифа округа Шэннон Волкодав отметила, что все могло быть совсем по-другому, если бы заключенные не действовали так быстро.

Если бы не они, Уоррена Хоббса сегодня здесь не было бы. Не имеет значения, в каком месте вы находитесь в жизни, вы все равно можете быть героем. Мы в долгу перед каждым, кто проявляет доброту к кому-либо из нашей правоохранительной семьи, - сказала она.

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