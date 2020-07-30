Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

36 госслужащих привлечены к ответственности в Шымкенте

17 – освобождены от занимаемых должностей.

Фото : ehonews.kz30 июля 2020, 09:57

По представлениям Антикоррупционной службы Шымкента к дисциплинарной ответственности привлечено 36 должностных лиц, сообщает zakon.kz.

Сегодня по каждому уголовному делу вносятся представления об устранении причин и условий совершения коррупционных правонарушений, которые рассматриваются в трудовых коллективах.

В рамках расследования уголовных дел в государственные органы внесено 51 представление, из которых на сегодняшний день рассмотрено 38,- сообщил руководитель Департамента Антикоррупционной службы по г.Шымкент Асхат Жұмағали в ходе онлайн брифинга при подведении итогов работы Департамента за 1-е полугодие 2020 года.

Он также отметил, что по их результатам 36 должностных лиц привлечено к различным видам дисциплинарной ответственности, в том числе: 17 – освобождены от занимаемых должностей, 2 – уволены из госслужбы, 8 – предупреждены о неполном служебном соответствии, 7 объявлен "строгий выговор", двум - "выговор".

В соответствии с законодательством о государственной службе и противодействию коррупции, за непринятие мер по устранению коррупции в коллективах 19 руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности, из них 1 – уволен, 9 – освобождены от занимаемых должностей, 1 – понижен в должности.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты