36 госслужащих привлечены к ответственности в Шымкенте

17 – освобождены от занимаемых должностей.

По представлениям Антикоррупционной службы Шымкента к дисциплинарной ответственности привлечено 36 должностных лиц, сообщает zakon.kz.

Сегодня по каждому уголовному делу вносятся представления об устранении причин и условий совершения коррупционных правонарушений, которые рассматриваются в трудовых коллективах.

В рамках расследования уголовных дел в государственные органы внесено 51 представление, из которых на сегодняшний день рассмотрено 38,- сообщил руководитель Департамента Антикоррупционной службы по г.Шымкент Асхат Жұмағали в ходе онлайн брифинга при подведении итогов работы Департамента за 1-е полугодие 2020 года.

Он также отметил, что по их результатам 36 должностных лиц привлечено к различным видам дисциплинарной ответственности, в том числе: 17 – освобождены от занимаемых должностей, 2 – уволены из госслужбы, 8 – предупреждены о неполном служебном соответствии, 7 объявлен "строгий выговор", двум - "выговор".

В соответствии с законодательством о государственной службе и противодействию коррупции, за непринятие мер по устранению коррупции в коллективах 19 руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности, из них 1 – уволен, 9 – освобождены от занимаемых должностей, 1 – понижен в должности.

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