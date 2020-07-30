Теннис вернется 20 августа. Кто из казахстанцев в деле?

Это будет первый турнир ATP и WTA после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Организаторы теннисного турнира в Цинциннати (США) подтвердили, что он состоится в запланированные сроки - с 20 по 28 августа в Нью-Йорке. Это будет первый турнир ATP и WTA после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Также стал известен предварительный состав участников турнира, среди которых есть и казахстанцы, передает zakon.kz.

По информации организаторов, наша страна будет представлена в женском разряде, ожидается выступление Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой. Среди их соперниц на турнире - Серена Уильямс, Мэдисон Киз, Кики Бертенс, Гарбинье Мугуруса, Каролина Плишкова и другие. По данным организаторов, в Цинциннати из входящих в Топ-53 выступят 39 теннисисток.

В мужской части соревнований казахстанские теннисисты участия не примут, но там будет на кого посмотреть - приедут Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Григор Димитров, Марин Чилич, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Денис Шаповалов, Александр Зверев и другие теннисисты.

Спустя 3 дня после завершения данного турнира, с 31 августа стартует один из турниров Большого шлема US Open.

Тем временем, токийский турнир WTA, который должен был состояться 2–7 ноября в японской столице, был отменен из-за пандемии коронавируса, заявили организаторы Pan Pacific Open. Это уже третий японский теннисный турнир, который отменен из-за Covid-19. Ранее было решено отказаться от турнира WTA в Хиросиме и Открытого чемпионата Японии в туре ATP. На прошлой неделе все турниры ATP и WTA, запланированные в Китае до конца года, были отменены.

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