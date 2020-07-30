Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В Нур-Султане чаще стали рождаться двойняшки и тройняшки 

За шесть месяцев в столице появились на свет 93 двойняшек и 3 тройняшек.

Фото : b17.ru30 июля 2020, 10:09

В Нур-Султане за шесть месяцев родилось 14 тысяч 980 детей. Об этом сказала и.о. заместителя руководителя городского управления общественного здравоохранения по охране здоровья матери и ребенка Татьяна Бишораева, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Интересный факт в столице отмечается увеличение количества рождения двойняшек и тройняшек.

С начала года в роддомах Нур-Султана появились на свет 93 двойни (за тот же период прошлого года – 77) и три тройни (одна за аналогичный период 2019 года).

Ежедневно в столице появляются на свет 60–110 детей.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты