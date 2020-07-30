В Нур-Султане чаще стали рождаться двойняшки и тройняшки
За шесть месяцев в столице появились на свет 93 двойняшек и 3 тройняшек.
Фото : b17.ru30 июля 2020, 10:09
В Нур-Султане за шесть месяцев родилось 14 тысяч 980 детей. Об этом сказала и.о. заместителя руководителя городского управления общественного здравоохранения по охране здоровья матери и ребенка Татьяна Бишораева, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Интересный факт в столице отмечается увеличение количества рождения двойняшек и тройняшек.
С начала года в роддомах Нур-Султана появились на свет 93 двойни (за тот же период прошлого года – 77) и три тройни (одна за аналогичный период 2019 года).
Ежедневно в столице появляются на свет 60–110 детей.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5034142-300fe7f441c43552033fa893ae1902ef
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...