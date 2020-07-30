В Нур-Султане чаще стали рождаться двойняшки и тройняшки 

За шесть месяцев в столице появились на свет 93 двойняшек и 3 тройняшек.

В Нур-Султане за шесть месяцев родилось 14 тысяч 980 детей. Об этом сказала и.о. заместителя руководителя городского управления общественного здравоохранения по охране здоровья матери и ребенка Татьяна Бишораева, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Интересный факт в столице отмечается увеличение количества рождения двойняшек и тройняшек.

С начала года в роддомах Нур-Султана появились на свет 93 двойни (за тот же период прошлого года – 77) и три тройни (одна за аналогичный период 2019 года).

Ежедневно в столице появляются на свет 60–110 детей.

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