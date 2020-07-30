Более 1 500 рогов и 500 туш сайгаков изъято у браконьеров с начала года

В целом за этот период государственными инспекторами выявлено 3 748 случаев нарушений природоохранного законодательства.

С начала 2020 года в Казахстане выявлено 39 фактов браконьерства. У браконьеров изъято 1 571 рогов и 513 туш сайгаков, что намного больше чем в прошлом году, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, в прошлом году было выявлено 25 фактов браконьерства, изъято 530 рогов и 650 туш сайгаков. Заметный рост таких случаев, по сравнению с прошлым годом связывают с возросшей слаженностью и оперативностью взаимодействия госорганов по пресечению преступных групп.

В целом за первые полгода государственными инспекторами выявлено 3 748 случаев нарушений природоохранного законодательства, за которые к административной ответственности привлечено более трёх тысяч человек, к уголовной - 12 браконьеров. При этом общая сумма штрафов составила более 44 млн тенге, а сумма ущерба - около 1,6 млрд тенге. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года выявлено 4 197 случаев нарушений, за которые к административной ответственности привлечено также более 3 335 человек, к уголовной - 19. Общая сумма штрафов тогда составила 45,6 млн тенге, сумма ущерба - 870 616,2 тыс. тенге, сообщили в ведомстве.

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