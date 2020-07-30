21-летняя казахстанка без вести пропала в Турции

Поиски идут довольно долгое время.

СМИ сообщили о пропаже молодой девушки из Казахстана в турецкой Анталье. Известно, что найти ее не могут вот уже более 2 месяцев, передает zakon.kz.

По данным Cumhuriyet, пропавшая казахстанка живет вместе с семьей в Турции некоторое время, а исчезла она 2,5 месяца назад, когда ее родители поссорились между собой. Девушка, уйдя из дома, не взяла с собой ни документы, ни деньги.

Издание сообщает, что мама девушки сразу же обратилась в полицию, однако, до сих никаких вестей о пропавшей нет. В ближайшее время родные казахстанки планируют принять участие в телепередаче на республиканском канале, чтобы рассказать о ситуации.

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