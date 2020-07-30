В КНДР по-прежнему нет коронавируса

Но если мы будем хронически беспечны, это может стать причиной невообразимого, неисправимого и смертельного кризиса - партийная газета.

КНДР все еще не зафиксировала ни одного случая заболевания COVID-19, сообщает zakon.kz.

До сих пор в нашей стране не появилось ни одного заболевшего новым коронавирусом, но если мы будем хронически беспечны и будем бездействовать, это может стать причиной невообразимого, неисправимого и смертельного кризиса, - говорится в статье партийной газеты "Нодон Синмун". .

Как отмечает "РИА Новости", КНДР 26 июля заявила, что сбежавший 3 года назад в РК человек вновь незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля и был задержан с подозрением на COVID-19 в городе Кэсон. Анализы показали "неопределенный результат". Он был помещен в жесткий карантин, власти выявляют тех, кто с ним контактировал для проведения анализов и помещают их в изоляцию.

Лидер КНДР Ким Чен Ын постановил изолировать приграничный Кэсон и ввел режим ЧС на соответствующей территории, а также принял решение перейти от "национальной чрезвычайной карантинной системы" к "максимальной чрезвычайной системе".

Жителей Кэсона обязали соблюдать меры строгой изоляции. Власти организовали массовое тестирование, начали снабжать жителей масками, защитной одеждой, средствами дезинфекции, медикаментами, продуктами питания, средствами гигиены, топливом.

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