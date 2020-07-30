Подробно о новом Административном процедурно-процессуальном кодексе

Ведущий вебинара Таир Назханов.

Дамы и господа!

Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Административный процедурно-процессуальный кодекс".

Подробно о концептуально новом для Казахстана кодексе мы поговорим с Таиром Назхановым, известным казахстанским адвокатом, членом Президиума АГКА, управляющим партнером АК "Назханов и Партнеры".

Напомним, Административный процедурно-процессуальный кодекс (далее – АППК) должен оказывать реальную помощь гражданам в защите своих прав в правоотношениях с государственными органами.

Вы узнаете:

- О целях принятия, структуре и особенностях АППК;

- Что такое внутренние административные процедуры государственных органов;

- В чем особенности административной процедуры;

- Какова специфика административного производства.

Прямой эфир полезен юристам, адвокатам, судьям и всем, кто хочет эффективно отстаивать свои законные права и интересы в спорах с госорганами.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!