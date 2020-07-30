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Подробно о новом Административном процедурно-процессуальном кодексе

Ведущий вебинара Таир Назханов.

Фото : Vласть30 июля 2020, 11:00

Дамы и господа!

Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Административный процедурно-процессуальный кодекс".

Подробно о концептуально новом для Казахстана кодексе мы поговорим с Таиром Назхановым, известным казахстанским адвокатом, членом Президиума АГКА, управляющим партнером АК "Назханов и Партнеры".

Напомним, Административный процедурно-процессуальный кодекс (далее – АППК) должен оказывать реальную помощь гражданам в защите своих прав в правоотношениях с государственными органами.

Вы узнаете:
- О целях принятия, структуре и особенностях АППК;
- Что такое внутренние административные процедуры государственных органов;
- В чем особенности административной процедуры;
- Какова специфика административного производства.

Прямой эфир полезен юристам, адвокатам, судьям и всем, кто хочет эффективно отстаивать свои законные права и интересы в спорах с госорганами.


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