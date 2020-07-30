На четверть сократилось число ДТП во время карантина в Казахстане

Также на 25,5% уменьшилось число пострадавших в дорожных авариях.

За январь – июнь 2020 года в Казахстане было зарегистрировано 5,3 тыс. дорожно-транспортных происшествий, что на 25,8% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками ranking.kz, сообщает zakon.kz.

В региональном разрезе наибольшее число ДТП было зарегистрировано в Алматы: 23,6% всех происшествий от РК. За полгода в финцентре зарегистрировали 1,2 тыс. ДТП — в 1,7 раз меньше, чем годом ранее.

На втором месте невесёлого "лидерства" Алматинская область: 802 ДТП, годовое сокращение составило 28,2%. На третьем — Жамбылская область: 447 ДТП, минус 25,3%.

По итогам шести месяцев в ДТП пострадали 7,7 тыс. человек — на 25,5% меньше, чем годом ранее; в том числе раненых — 6,9 тыс. человек, погибших — 712 человек.

Хотя наибольшее число раненых в результате ДТП зафиксировано в Алматы, максимальное количество погибших пришлось на Алматинскую область — 137 человек. В тройку печального "первенства" также вошли Туркестанская и Жамбылская области.

Напомним: причину наложения штрафов за нарушение правил дорожного движения казахстанцы могут узнать на сайте электронного правительства egov.kz, сообщает zakon.kz. Ранее предписание на оплату штрафа с полной информацией о месте и времени совершения нарушения можно было увидеть на сайте qamqor.gov.kz, однако теперь эта функция недоступна.

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