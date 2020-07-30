После обращения мажилисменов начата проверка по ИВЛ в Атырауской области

Собранные материалы в отношении должностных лиц управления переданы в антикоррупционную службу для расследования.

По обращению депутатов Мажилиса, членов фракции партии "Ак жол" органы прокуратуры и Агентства по борьбе с коррупцией начали расследование нарушений закупок ИВЛ в Атырауской области, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил депутат Мажилиса, руководитель парламентской фракции партии Азат Перуашев.

Как пояснил депутат, мониторингом, проведенным областной прокуратурой, установлено, что в Демократическую партию "Ак жол" обратился директор ТОО "ОралМедРегион" с жалобой на действия должностных лиц Управления здравоохранения Атырауской области.

Сообщается, что Управление заключило договор о госзакупках с указанным ТОО на приобретение 45 штук аппаратов ИВЛ на сумму 598 млн тенге из республиканского бюджета. Однако на следующий день решение было изменено, и в адрес предприятия направлено письмо об одностороннем расторжении договора в связи с нецелесообразностью его дальнейшего исполнения. Причиной тому стало поступившее письмо от Министерства финансов о планировании приобретения аппаратов ИВЛ за счет денежных средств местного бюджета, – сообщили в прокуратуре Атырауской области.

По данному факту прокуратурой Атырауской области собранные материалы в отношении должностных лиц управления переданы в антикоррупционную службу для расследования.

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