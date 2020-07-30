Назначен замакима Шымкента

Им стал Айбек Саттыбаев.

Назначен заместитель акима Шымкента, передает zakon.kz.

Им стал Айбек Саттыбаев, являющийся представителем Президентского молодежного кадрового резерва - сообщил в телеграм-канале советник Президента РК Ерлан Карин.

Накануне стало известно, что аким Шымкента уволил двух замов. Первым заместителем акима города был назначен Мукан Шынгыс.

Айбек Саттыбаев окончил школу государственной политики им. Ли Куан Ю, магистр государственной политики, Университет Эссекса Великобритания

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