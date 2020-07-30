Советник Президента высказался о новых назначениях в стране

В течение последнего времени из общественной и молодежной среды Президент активно рекрутирует новые кадры.

Президент Касым-Жомарт Токаев выступает за активное привлечение новых управленцев в систему государственной службы, используя при этом новые подходы в рекрутировании кадров. Об этом сообщил в телеграм-канале советник Президента РК Ерлан Карин, передает zakon.kz.

В частности, в прошлом году Главой государства был инициирован новый проект Президентского молодежного кадрового резерва, в рамках которого было отобрано 300 резервистов, 150 из которых уже трудоустроены на государственную службу и в квазигосударственном секторе.

Буквально сегодня замакимом города Шымкент назначен Айбек Саттыбаев, являющийся представителем Президентского молодежного кадрового резерва. Кроме того, вчера первым заместителем акима города Шымкент был назначен Шынгыс Мукан, член Национального совета общественного доверия. При этом, Шынгыс Мукан не первый член Нацсовета, рекрутированный на государственную службу. До этого из рядов НСОД были «мобилизованы» Багдат Мусин, который сначала стал советником Президента, а в настоящее время является временно исполняющим обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности; Берик Абдыгалиулы в октябре 2019 года был назначен акимом Улытауского района Карагандинской области; Максим Споткай недавно стал заместителем руководителя аппарата Сената Парламента и другие, - написал Ерлан Карин.

Таким образом, в течение последнего времени из общественной и молодежной среды Президент активно рекрутирует новые кадры, в результате чего идет планомерное обновление управленческого звена.

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