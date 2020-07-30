В Центре психического здоровья Алматы уменьшилось число больных COVID-19

За первые 3 недели июля в день в Центр поступало 20-25 человек, зараженных коронавирусом или страдающих пневмонией.

На данный момент ситуация с заболеваемостью COVID-19 и пневмонией потихоньку стабилизируется. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил директор Центра психического здоровья города Алматы Сапар Рахменшеев, передает zakon.kz.

С марта 2020 года, когда во всем мире разбушевалась пандемия коронавируса, Центр работал как провизорный стационар, за это время через него прошло около 1800 человек, из них выявлено 152 инфицированных, которых сразу переводили в инфекционные больницы. Изначально прибывающие из заграницы находились на карантине на Макатаева, дом 10.

С 1 июля на базе Центра развернуто 350 провизорных коек – 180 в корпусе на улице Макатаева и в корпусе на улице Кекильбаева – 170 коек. Наши сотрудники оказывают медпомощь по лечению COVID-19 и пневмонии. Мы при необходимости консультируемся у узких специалистов, пациенты получают лечение по протоколу минздрава. Все лекарства имеются в полном объеме. Имеется реанимационное отделение на 10 коек. ИВЛ есть, купят еще 4 до конца года. Все медработники снабжены СИЗами, - сказал Рахменшеев.

По его словам, за первые 3 недели июля в день в Центр поступало 20-25 человек, зараженных коронавирусом или страдающих пневмонией, сейчас 8-10 человек. С начала месяца 499 человек уже пролечилось.

На данный момент в нашем Центре находится 226 пациентов, из них 1 в реанимации, 7 – в легкой степени тяжести, - сказал директор Центра психического здоровья города Алматы.

Он подчеркнул, что Центр не останавливал работу по своему профилю, пациенты с психиатрической и наркологической патологией продолжают получать амбулаторное и стационарное лечение, работает телефон доверия, который оказывает психологическую помощь.

Сотрудники Центра сейчас получают надбавки к зарплатам за работу с зараженными коронавирусом, обеспечены питанием, проживают в гостинице бесплатно.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!