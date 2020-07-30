Верховный муфтий Казахстана призвал страны Центральной Азии объединиться для совершения дуа

Дуа будет совершено сегодня, 30 июля, после обеденного намаза в рамках инициативы "Одна молитва – в одно время".

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы выступил с обращением к главам духовенства стран Центральной Азии и призвал их совершить сегодня, в День Арафа, дуа о благополучии и мира на земле, сообщает zakon.kz.

В этом году День Арафа выпал на 30 июля. День Арафа является для мусульман лучшим днем. По преимуществам день Арафа подобен священной пятнице. Этот день лучше семидесяти паломничеств, совершенных в другие дни (кроме пятницы). И лучшая мольба – это мольба, совершенная в день Арафа. Это очень важно и особенно сегодня, когда по всему миру идет пандемия коронавируса.

В связи с этим председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал страны Центральной Азии объединиться и совершить дуа о благополучии и мира на земле в рамках инициативы "Одна молитва – в одно время".

- Уважаемые главы Духовенства, братья и сестры! Как вы все знаете, эпидемия COVID-19 является глобальной проблемой. К сожалению, эпидемия забрала жизни тысячи людей по всему миру. Выражаю соболезнования всем семьям, родные и близкие которых погибли от этой болезни, - говорится в обращении Верховного муфтия.

Подчеркнув, что сегодня эпидемия представляет угрозу для всего человечества, он отметил: "Мы все – одна умма, произошедшая от Адама и Хавы (мир им). И мы должны противостоять этой эпидемии с помощью дуа. Дуа – это оружие мусульманина. Аллах напоминает в Священном Коране: "Твой Господь говорит: "Обращайтесь ко Мне (с мольбами), и Я отвечу вам" (сура "аль-Гафир", 60).

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) подчеркнул важность дуа: "Лечите болезни милостыней, беды предотвращайте мольбами".

Человечество явно ощущает потребность в милости Всемогущего Создателя, чтобы предотвратить распространение чумы. И сегодня мы находимся в критической ситуации, когда каждый народ, каждый человек объединяются, всем сердцем молят Бога и просят благополучия. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "День Арафа является лучшим днем. По преимуществам день Арафа подобен священной пятнице. Этот день лучше семидесяти паломничеств, совершенных в другие дни (кроме пятницы). И лучшая мольба – это мольба, совершенная в день Арафа".

Духовное управление мусульман Казахстана призывает ученых, всех религиозных лидеров, устазов, хафизов и всю мусульманскую общину Центральной Азии объединиться для совершения дуа о благополучии всего человечества в рамках инициативы "Одна молитва – в одно время" в четверг, 30 июля.

Пусть Милосердный Всемогущий Аллах дарует всем людям благополучие, исцеление и счастливую жизнь в скором времени. Аминь!".

Как сообщил нам пресс-секретарь Духовного управления мусульман Казахстана Агабек Садыков, дуа будет совершено сразу же после обеденного намаза зухр. В связи с тем, что во время карантина, который продлен в Казахстане до середины августа, многие организации, предприятия закрыты или переведены на дистанционную работу, в том числе религиозные учреждения, дуа будет совершено вне мечетей, в домашних условиях.

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