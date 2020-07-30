Свадьбу устроил работник провизорного стационара в СКО

На торжество молодожены пригласили порядка 40 гостей.

В Северном Казахстане молодожены нарушили карантин, устроив свадьбу несмотря на введенные ограничения. Примечательно то, что виновником торжества и виновником нарушения стал работник провизорного отделения, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры СКО, в регионе активно работает Ситуационный центр для стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией. В него вошли работники акимата, сутрудники правоохранительных и иных государственных контролирующих органов.

Несмотря на действующий запрет в части проведения семейных мероприятий, отдельные граждане сняли помещение и пригласили на свадьбу порядка 40 гостей. Семейное торжество было пресечено. Виновные лица привлекаются к административной ответственности. Данный факт является грубым нарушением, так как создает риск для заражения присутствующих там людей. Особо возмущает и то, что виновником торжества и виновником нарушения стал работник провизорного отделения, который лучше других знает и понимает ситуацию изнутри, – сообщил заместитель прокурора области Кожамкулов М.Т.

Так же в пресс-службе ведомства отметили, что ситуационный центр реагирует и мониторит ситуацию на предмет наличия лекарств в аптеках и больницах во всех населенных пунктах. Проверяется их цена, качество, оригинальность, дополнительные запасы. Незамедлительно принимаются меры для разрешения проблем и устранения тех или иных нарушений.

По всем вопросам жители региона могут обратиться на ресурс акимата области @sko_news (Instagram) и оставить любой свое сообщение, на которое отреагируют, помогут и дадут разъяснение, – дополнили в пресс-службе прокуратуры СКО.

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