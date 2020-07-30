Запущен проект для повышения осведомленности о проблеме торговли людьми в Казахстане

Это всемирная проблема, которая затрагивает все страны, включая Соединенные Штаты Америки и Казахстан.

30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Чтобы отметить этот важный день, проект USAID по Безопасной миграции в Центральной Азии, реализуемый Winrock International, запускает кампанию в социальных сетях для повышения осведомленности о проблеме торговли людьми в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Торговля людьми включает в себя покупку, продажу или эксплуатацию человека с помощью обмана, силы, угроз, а также ограничения человеческой свободы или эксплуатации уязвимости человека. Это всемирная проблема, которая затрагивает все страны, включая Соединенные Штаты Америки и Казахстан. Согласно отчету Государственного департамента США о торговле людьми, более 25 миллионов человек во всем мире являются жертвами торговли людьми. Люди, занимающиеся торговлей людьми все чаще используют Интернет, особенно во время ограничений на поездки из-за COVID-19. Многие мигранты потеряли работу и доходы во время карантина, что делает их более уязвимыми для заманчивых и нечестных предложений от торговцев людьми.

Для повышения осведомленности об этой серьезной проблеме и предотвращения привлечения мигрантов к торговле людьми, проект по Безопасной миграции в Центральной Азии сотрудничает с лидерами мнений в социальных сетях: Алпамысом Шаримовым (@asharimov), Анарой Батырхан (@anarabatyrkhan), Айкерим Ессенали (@yessenali_aikerim), Газизой (@gazizaaz), Асель Сапаковой(@kaz_for_moms), Мирасом Ибраимовым (@miraaas) для создания информационной кампании через видеоролик. Видеоролик освещает проблему принудительного труда, рассказывает о признаках распознавания торговли людьми, а также дает инструкции о том, как сообщить об этом или обратиться за помощью.

Проект по Безопасной миграции в Центральной Азии, финансируемый USAID, реализуется Winrock International в пяти странах Центральной Азии. Это пятилетний проект, в котором используются основанные на фактических данных методы и трансграничные связи для усиления взаимной подотчетности и эффективности правительств, НПО и частного сектора в целях предотвращения торговли людьми, защиты выживших жертв и содействия безопасной миграции. Проект работает в тесном сотрудничестве с местными органами власти, гражданским обществом и частным сектором в целях улучшения практики миграции и предотвращения эксплуатации. Более подробная информация доступна на веб-сайте USAID в Центральной Азии.

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