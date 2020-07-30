Где предпринимателям подать заявку для возобновления деятельности

После проверки будут выдаваться электронные разрешения на возобновление деятельности.

На заседании Государственной комиссии под председательством Аскара Мамина был рассмотрен алгоритм по снятию запрета на работу предприятия, сообщает zakon.kz.

Он включает регистрацию предпринимателей и прием заявок на возобновление деятельности на электронной платформе "Info Kazakhstan". После проверки Комиссией в составе работников акимата, СЭС, региональной палаты предпринимателей и представителей общественности субъектам бизнеса будут выдаваться электронные разрешения на возобновление деятельности.

Министерству цифрового развития поручено внедрить мобильные приложения по профилактике и повышению информированности по вопросам коронавирусной инфекции.

Читайте также:

Некоторым предпринимателям отсрочат платежи по кредитам

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!