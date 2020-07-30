Где предпринимателям подать заявку для возобновления деятельности
После проверки будут выдаваться электронные разрешения на возобновление деятельности.
Фото : googleusercontent.com30 июля 2020, 13:38
На заседании Государственной комиссии под председательством Аскара Мамина был рассмотрен алгоритм по снятию запрета на работу предприятия, сообщает zakon.kz.
Он включает регистрацию предпринимателей и прием заявок на возобновление деятельности на электронной платформе "Info Kazakhstan". После проверки Комиссией в составе работников акимата, СЭС, региональной палаты предпринимателей и представителей общественности субъектам бизнеса будут выдаваться электронные разрешения на возобновление деятельности.
Министерству цифрового развития поручено внедрить мобильные приложения по профилактике и повышению информированности по вопросам коронавирусной инфекции.
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