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Где предпринимателям подать заявку для возобновления деятельности

После проверки будут выдаваться электронные разрешения на возобновление деятельности.

Фото : googleusercontent.com30 июля 2020, 13:38

На заседании Государственной комиссии под председательством Аскара Мамина был рассмотрен алгоритм по снятию запрета на работу предприятия, сообщает zakon.kz.

Он включает регистрацию предпринимателей и прием заявок на возобновление деятельности на электронной платформе "Info Kazakhstan". После проверки Комиссией в составе работников акимата, СЭС, региональной палаты предпринимателей и представителей общественности субъектам бизнеса будут выдаваться электронные разрешения на возобновление деятельности.

Министерству цифрового развития поручено внедрить мобильные приложения по профилактике и повышению информированности по вопросам коронавирусной инфекции.

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