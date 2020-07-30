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В Беларуси допустили ограничение интернета в стране

Доступ могут ограничить в дни проведения выборов.

Фото : Pixabay30 июля 2020, 14:04

Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты республики не исключил ограничение интернета на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Я спросил Равкова, возможно ли ограничение интернета (во время митингов)? Мне был дан ответ, что в случае, если они посчитают, что оттуда исходит прямая угроза безопасности страны, то не исключают полностью такого шага", - сообщил кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Черечня.

Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.


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