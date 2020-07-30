87-летнюю пациентку с двусторонней пневмонией выписали из стационара в Алматы

Ежедневно в стационар госпитализируются более 8-10 пациентов.

В Алматы 87 летнюю пациентку с двусторонней пневмонией благополучно выписали из провизорного стационара, сообщает zakon.kz.

Об этом в ходе онлайн интервью Региональной службе коммуникаций рассказал директор психического центра Алматы Сапар Рахменшеев.

Ранее, на базе психического центра был создан провизорных стационар для зараженных коронавирусной инфекцией.

Бабушка 1933 года рождения поступила к нам в крайне тяжелом состоянии с двусторонней полисегментарной пневмонией. КТ легких показала 64% поражения легких. Кроме того, у пациентки имелись множество сопутствующих заболеваний, таких как: хроническое заболевание сердца, сахарный диабет, артериальная гипертензия и другие, — рассказал Сапар Рахменшеев, добавив, что после проведенного курса лечения пациентка выписалась, дав "бата" (благословение) всем медицинским сотрудникам за их героический труд в период пандемии.

Вместе с тем, он отмечает что с начала текущего месяца в Центр поступило 207 граждан старше 55 лет. Из них выписаны с выздоровлением 152, остальные продолжают лечение.

Ежедневно в стационар госпитализируются более 8-10 пациентов. Как сообщает директор, на сегодняшний день количество свободных коек в стационаре составляет — 33. За прошедший месяц выписано с выздоровлением 499 пациентов.

В целом, в стационаре в тяжелом состоянии находится 1 пациент в реанимации, 226 пациентов — средней степени тяжести и 7 — в удовлетворительном состоянии.

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