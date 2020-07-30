Жительница ВКО обвинила в изнасиловании мужчину, но сама была осуждена

Женщина получила три года лишения свободы условно за лжедонос.

К трем годам лишения свободы приговорили жительницу ВКО за ложный донос. Из-за бытового конфликта она едва не отправила в тюрьму мужчину, заявив, что он ее изнасиловал. В подробностях этой истории разбирался ИА "NewTimes.kz", передает zakon.kz.

Началась история с обычного застолья с алкогольными напитками. 49-летняя женщина была с сестрой и тремя знакомыми мужчинами. Выпив, мужчины решили поехать на озеро, сестра женщины ушла, а она решила поехать. Правда, когда она отошла ненадолго, мужчины не стали ее дожидаться и сами уехали на озеро. Но один из них остался.

Вернувшись, женщина узнала, что ее поездка на озеро отменяется. Она разозлилась, начала ссориться и бросаться с кулаками на мужчину. В тот же день зачинщица скандала отправилась в полицию.

Будучи заранее предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, собственноручно заполнила бланк заявления установленного образца, где поставила свою подпись в графе о предупреждении об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Данное заявление было зарегистрировано в отделе полиции, в котором она просила привлечь к уголовной ответственности мужчину, который в районе трассы сообщением село Мамай батыра — село Бозанбай изнасиловал ее, — описывается ситуация в приговоре суда.

Заявление женщины приняли и зарегистрировали, началось расследование. Пока шли следственные действия, она не отказывалась от своих показаний и стояла на своем: ее изнасиловали на обочине трассы.

В ходе дальнейшего досудебного расследования при дополнительном допросе потерпевшей, согласно заключению ряда судебных экспертиз, стало очевидным, что она совершила заведомо ложный донос. Принятыми мерами сотрудников полиции заведомо ложные действия были выявлены, — лаконично говорится в приговоре, без уточнений, как именно правоохранители этого добились.

Как бы там ни было, женщина в итоге признала свою вину и подтвердила, что сама придумала историю с изнасилованием. В суде она призналась во всем и раскаялась

Суд признал ее виновной, женщину приговорили к трем годам лишения свободы. Однако на основании других статей наказание будет условным — с пробационным контролем на такой же срок.

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