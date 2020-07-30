Сенатор потратила государственные деньги на свадьбу

Сенатор заявила, что будет продолжать работать в законодательном органе.

Сенатора американского штата Теннесси обвинили в мошенничестве с федеральными фондами на сумму 600 тысяч долларов для оплаты свадьбы и роскошного образа жизни, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

По данным прокуратуры, сенатор Катрина Робертсон присваивала деьги, предоставленные институту здравоохранения на протяжении четырех лет..

В дополнение к покрытию ее свадебных расходов, она также обвиняется в использовании средств для оплаты медового месяца. Также сообщается, что в 2016 году она купила своей дочери внедорожник, а также благоустроила свой дом.

Несмотря на обвинения, сенатор заявила, что будет продолжать работать в законодательном органе штата "с той же честностью, с той же страстью", которую она демонстрировала с момента избрания на пост.

Демократическая фракция сената штата Теннесси заявила, что работа Робинсон "не находится под вопросом", и она заслуживает надлежащего расследования.

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