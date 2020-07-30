Цой и Тугжанов озвучат итоги комиссии по продлению карантина
Спикерами выступят заместитель премьер-министра и министр здравоохранения.
Фото : СЦК30 июля 2020, 14:56
30 июля в 17.20 министр здравоохранения Алексей Цой и вице-премьер Ералы Тугжанов выступят с итогами заседания Госкомиссии по недопущению распространения коронавируса, передает zakon.kz.
Сегодня в 17:20 часов состоится брифинг на тему: "Итоги очередного заседания Комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МВК.
Ранее стало известно, что госкомиссия рассмотрела поручение Президента о продлении карантина.
29 июля Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные меры на две недели.
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