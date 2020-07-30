Цой и Тугжанов озвучат итоги комиссии по продлению карантина

Спикерами выступят заместитель премьер-министра и министр здравоохранения.

30 июля в 17.20 министр здравоохранения Алексей Цой и вице-премьер Ералы Тугжанов выступят с итогами заседания Госкомиссии по недопущению распространения коронавируса, передает zakon.kz.

Сегодня в 17:20 часов состоится брифинг на тему: "Итоги очередного заседания Комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МВК.

Ранее стало известно, что госкомиссия рассмотрела поручение Президента о продлении карантина.

29 июля Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные меры на две недели.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!