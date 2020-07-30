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Преступная группа причинила ущерб государству в 170 млн тенге

По данному факту проводится досудебное расследование.

Фото : zakon.kz30 июля 2020, 14:58

В Костанайской области преступная группа причинила ущерб государству в размере 170 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Stop-ОБНАЛ" и по результатам следственных действий, проведенных совместно с подразделением специального назначения "Қыран", пресечена противоправная деятельность группы лиц.

Преступная группа с 2017 года по настоящее время осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени юридических лиц в адрес субъектов предпринимательства Костанайской области. В ходе проведенных обысков обнаружены 6 печатей фиктивных фирм, ЭЦП в количестве 3 шт., кассовые аппараты, учредительные документы, бухгалтерская документация, компьютеры и другие предметы, относящиеся к делу, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

Предварительная сумма причиненного ущерба государству составляет более 170 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование согласно ст.216 УК РК.


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