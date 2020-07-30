Жакселекова Ботагоз освобождена от должности ответсекретаря Минздрава

Она занимала этот пост с 2019 года.

Фото : inbusiness.kz

Жакселекова Ботагоз Шаймардановна освобождена от должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения Республики Казахстан, сообщает zakon.kz. Распоряжением Главы государства Жакселекова Ботагоз Шаймардановна освобождена от должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Жакселекова Ботагоз родилась 9 апреля 1980 года в Аркалыке. Образование, специальность (квалификация), лицензии: · Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, с отличием (2001) Юрист · Exeter University, Великобритания, по программе "Болашак" (2012) Магистр государственного управления Трудовой стаж: · Специалист, ведущий специалист Управления кадровой работы, главный специалист, начальник отдела, начальник управления, заместитель директора Департамента законодательства, главный эксперт Департамента по защите имущественных прав государства, заместитель директора Департамента кадровой службы МЮ РК (09.2001-10.2013); · Заместитель заведующего Юридическим отделом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (10.2013-11.2015); · Начальник Отдела стратегического развития и связей с общественностью, управляющий директор, директор Департамента стратегии анализа и международных отношений ТОО "СК-Фармация" (11.2015-06.2017); · Председатель Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан (19.06.2017-12.2017); · Исполняющая обязанности Председателя правления ПАО "Фонд социального медицинского страхования" (24.08.2018-02.2019); · Заместитель Председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" (03.2019-09.2019); · Ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан (с 09.2019).

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