Экс-замакима ВКО назначена ответсеком Минздрава

Им стала Нусупова Асем.

Нусупова Асем получила новую должность, сообщает zakon.kz.

Распоряжением Главы государства Нусупова Асем Бековна назначена ответственным секретарем Министерства здравоохранения Республики Казахстан, - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

Ранее эту должность занимала Жакселекова Ботагоз.

Нусупова Асем родилась 1 мая 1975 в Алматы. В 1998 году окончила Казахский Государственный Национальный Университет им. аль-Фараби по специальности магистр экономики со специализацией «Экономика и менеджмент»; аспирантуру КазГУ в 2000; аспирантура Московского Государственного Университета им. М. Ломоносова в 2005.

За период обучения в Москве прошла учебно-практическую стажировку в Центре Развития и Исследовательском центре Фонд «Бюро экономического анализа» (г. Москва);

Трудовой стаж:

· Ассистент КазГУ (1999-2001);

· Главный эксперт Отдела по вопросам экономической безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан (09.2001-03.2002);

· Заведующая сектором Центра системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан (03.2002-08.2003);

· Советник Министра финансов Республики Казахстан (2003-2005) и по совместительству советник Организационно-экспертной группы при Секретариате ЕврАзЭС по формированию Единого экономического пространства (2004 - 16.03.2005);

· Советник Премьер-Министра Республики Казахстан, руководитель группы советников Премьер-Министра (16.03.2005-11.2005);

· Заведующая Сводным аналитическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (11.2005-11.2006);

· Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (11.2006-02.12.2008);

· Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл» (31.12.2008-11.2016);

· Заместитель акима Восточно-Казахстанской области (11.2016-12.2019)

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