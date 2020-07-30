В Нур-Султане и пяти областях объявлено штормовое предупреждение 

Вероятность шторма 85-100 %.

31 июля штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылордаеутром и днем ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.



В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с. В Нур-Султане ожидается гроза. В Кокшетау ожидается гроза.



В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается гроза, туман. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с.



В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза, туман. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.



В Западно-Казахстанской области на западе днем ожидается гроза, град. Ветер северо-западный при грозе 15-20 м/с. На юге ожидается сильная жара 37 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Вероятность шторма 85-100 %.

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