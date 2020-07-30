В Атырауской области на 5 спортивных сооружений стало больше

Укрепление спортивно-материальной базы в регионе оказывает положительное влияние и на рост числа населения занимающихся физкультурой и спортом.

По сравнению с прошлым годом количество спортивных сооружений в Атырауской области увеличилось на 5 единиц, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день их количество возросло до 1107, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. В частности, в 2020 году в Кызылкогинском районе и городе Атырау было сдано в эксплуатацию футбольное поле, в микрорайоне Нурсая открылся частный многофункциональный спортивный комплекс «Тоныкөк».

Укрепление спортивно-материальной базы в регионе оказывает положительное влияние и на рост числа населения занимающихся физкультурой и спортом. К примеру, количество атыраусцев, постоянно занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось на 509, в первом полугодии текущего года их количество составило 216 тысяч человек.

Известно, что в связи с нынешней ситуацией многие спортивные мероприятия были перенесены. Тем не менее, наши спортсмены с целью пропаганды здорового образа жизни, а также во время карантина, поддерживая акцию «Оставайся дома», делились своими тренировочными процессами через социальные сети. Тренеры разработали специальную программу занятий для спортсменов в домашних условиях и работают в новом режиме онлайн. Кроме того, более 50 спортсменов вышли в прямые эфиры и провели онлайн-уроки, - сказал руководитель областного управления физической культуры и спорта Ринат Ибрагимов.

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