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Беларусь попросила посла России объяснить цель приезда бойцов ЧВК

Всего в страну въехали около 200 бойцов ЧВК, их поиск продолжается.

Фото : Tut.by30 июля 2020, 15:30

Министерство иностранных дел Беларуси попросило российского посла Дмитрия Мезенцева объяснить, с какой целью в республику приехали бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанные 29 июля, передает zakon.kz со ссылкой на МИД Беларуси.

У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах.

С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси, - говорится в сообщении МИД.

33 человека были задержаны в Беларуси. По данным властей, это российские наемники, которые прибыли в республику, чтобы дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Всего в страну въехали около 200 бойцов ЧВК, их поиск продолжается.


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