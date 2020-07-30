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Аким поселка Качар подозревается в хищении 1,4 млн тенге

Начато досудебное расследование.

Фото : zakon.kz30 июля 2020, 15:38

Департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области начато досудебное расследование в отношении акима поселка Качар города Рудный, сообщает zakon.kz.

Он подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 1,4 млн тенге, выделенных на ремонт служебного автотранспорта, который находится на балансе аппарата акима поселка Качар, путем перечисления их на счет индивидуального предпринимателя без фактического выполнения ремонтных работ, - сообщили в ведомстве.


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